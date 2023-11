Sonego: "Sinner è un 'cuore Toro' anche se continua a tifare per il Milan..."

Lorenzo Sonego, tennista italiano e tifoso del Torino, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport di Jannik Sinner: "Se gli ho trasferito un po' di 'cuore Toro'? Può essere, o magari lo è sempre stato e non lo sapeva. Diciamo che grazie a me ora è un vero cuore Toro. Anche se continua a tifare per il Milan...".