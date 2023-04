Sono 144 i palloni recuperati da Kalulu in questo campionato

MilanNews.it

Pierre Kalulu è sicuramente il difensore più continuo di questa stagione rossonera e il suo infortunio è sicuramente una brutta tegola per Pioli che spera di recuperarlo quantomeno per il ritorno di Champions League. Nel corso del suo campionato, Kalulu ha fatto registrare la bellezza di 144 recuperi, come riporta il sito della Lega di Serie A. Tra i migliori del Milan in questa statistica.