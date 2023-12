Sono due gli assist in campionato per il capitano del Milan Calabria

Davide Calabria ha fornito due assist in questo campionato, dopo 17 partite giocate e due ancora da disputare nel girone di andata. Il capitano rossonero, che ha saltato qualche gara per infortunio e una per squalifica, ha collezionato in Serie A un totale di 14 presenze quest'anno, tutte da terzino destro.

Gli assist sono arrivati entrambi in trasferta. Il primo all'Olimpico contro la Roma alla terza giornata, quando con un bel cross favorì la rovesciata di Rafael Leao. Il secondo al Maradona di Napoli quando mise uno dei due cioccolatini per la testa di Giroud.