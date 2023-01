"Sono sotto shock": la reazione di Xavi all'arresto di Dani Alves

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Dani Alves è stato arrestato dai Mossos d'Esquadra, la polizia catalana, ieri mattina dopo che una giovane lo ha accusato di violenza sessuale per un fatto avvenuto nella notte del 30 dicembre in un nightclub della città spagnola. A seguito di tali fatti il Pumas ha deciso di licenziarlo precisando di non tollerare alcun atto da parte di qualsiasi membro della nostra istituzione, chiunque esso sia, per minare lo spirito universitario e i suoi valori. Nella notte il brasiliano ha trascorso la prima notte in cella. Il tecnico del Barcellona, Xavi, ha commentato così in conferenza stampa: "Come tutti sono sorpreso e colpito, un po' sotto shock conoscendo Dani. È un tema di giustizia e sarà la giustizia a fare il suo corso. Personalmente sto male per Dani e sono sorpreso e toccato".