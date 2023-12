Sorpresa Simic: il suo rendimento con la Primavera di Ignazio Abate

vedi letture

In un periodo complicato per il Milan in cui i risultati scarseggiano e gli infortuni fioccano, le poche buone notizie sono arrivate da chi in questi mesi, per necessità più che per opportunità, si è ritrovato ad esordire in prima squadra. È il caso di Jan-Carlo Simic, subentrato al centro della difesa nel corso della partita di San Siro contro il Monza. Il centrale serbo è stato autore di un'ottima prova ed è anche andato in gol all'esordio, sfruttando un assist di Rafael Leao.

Analizziamo il suo rendimento con la Primavera di Ignazio Abate, la vetrina che ha permesso al classe 2005 di mettersi in mostra. Simic è stato convocato in 9 delle prime 10 giornate di Primavera 1, nelle altre occasioni è stato chiamato dalla prima squadra. Nelle 9 presenze è sempre partito titolare, e ha all'attivo un gol e un assist nella seconda partita contro il Bologna. In Youth League è stato sempre schierato dall'inizio tranne che nell'ultima del girone col Newcastle, in cui non era convocato, e ha rimediato 3 cartellini gialli.