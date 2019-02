Sorrentino, il 18 marzo il premio a Palermo "una vita per il calcio"

Una vita per il calcio, il calcio la sua vita. Settimana dopo settimana il portiere del Chievo Verona, Stefano Sorrentino, è protagonista di grandi parate e anche contro l’Udinese ha confermato di essere uno dei portieri più in forma della Serie A nonostante la carta d’identità non sia benevola nei suoi confronti. Sorrentino - fin qui l’unico in Italia ad aver parato un calcio di rigore a Cristiano Ronaldo - verrà premiato il 18 marzo 2019 dall’agenzia FTA con il prestigioso riconoscimento “Una vita per il calcio” a Palermo in occasione di una manifestazione culturale-sportiva e a scopo benefico patrocinata dall’Ordine degli Avvocati di Palermo e da AvvocatiCalcio che si svolgerà presso il Solemar Club. I premiati delle precedenti edizioni de “Una vita per il calcio” sono stati nell’ordine: Massimo Moratti, Emiliano Mondonico, Giorgio Perinetti e Antonio Caliendo. E a marzo toccherà a Sorrentino. Per partecipare basta visitare la pagina Facebook di Conference403 e acquistare il ticket, così facendo si contribuirà ad aiutare l’Oratorio Salesiano Santa Chiara che si occupa delle fasce più deboli della città di Palermo.