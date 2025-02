Sorrentino: "Maignan si sta facendo trasportare dal momento delicato del Milan"

L'ex portiere di Serie A Stefano Sorrentino è stato ospite del canale YouTube del giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti e ha parlato del momento difficile che sta vivendo il portiere e capitano rossonero Mike Maignan, culminato con gli errori gravi a Rotterdam contro il Feyenoord e contro il Torino, entrambi arrivati in avvio di gara.

Le parole di Stefano Sorrentino sul momento di Mike Maignan: "Maignan si sta facendo trasportare dal momento delicato del Milan. È il capitano e ha un peso importante nello spogliatoio: il fatto di non essere contento della sua annata e di non rendere, gli mette più pressione e ansia. Ero a Torino l’altra sera e ti accorgi della poca serenità, da un passaggio o da un’uscita che non ha fatto: dai piccoli segnali ti accorgi che non sta attraversando un momento buono. Il gol col Cagliari, quello col Feyenoord, quello col Torino sono segnali: lui deve avere la forza di far girare la situazione".