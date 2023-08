Sorteggi Champions, la prima fascia: spauracchio City, il resto non fa paura

vedi letture

PRIMA FASCIA

MANCHESTER CITY

I campioni d'Europa sono inevitabilmente i favoriti per la vittoria finale. Sono andati via pezzi di storia recente della squadra come Gundogan e Mahrez, in compenso ecco il colpo da novanta (milioni) in difesa, ossia Josko Gvardiol. Persa la Comminity Shield ai rigori, la squadra è partita forte in Premier League, unica ad aver vinto tutte e tre le partite in programma:

Formazione tipo (3-2-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, GVARDIOL; Stones, Rodri; Bernardo Silva, KOVACIC, Foden, Grealish; Haaland. All. Pep Guardiola.

Coefficiente di difficoltà: 10/10

- - -

SIVIGLIA

Una forza della natura in Europa League, un avversario alla portata in Champions. Gli andalusi sono tra le teste di serie più morbide in questo sorteggio. La storia della Champions parla chiaro: eliminazione nella fase a gironi nelle ultime due stagioni, ottavi di finale superati una sola volta nella storia. Squadra indebolita rispetto alla passata stagione con alcuni elementi, come Rakitic, invecchiati di un anno.

Formazione tipo (4-2-3-1): Dmitrovic; Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Fernando, SOW; Suso, Rakitic, Lamela; En Nesyri. All. José Luis Mendilibar.

Coefficiente di difficoltà: 8/10

- - -

BARCELLONA

Da qualche anno è una corsa affannosa per poter iscrivere i giocatori, fra cessioni ed espedienti fantasiosi. Il Barcellona si presenta ai nastri di partenza con una squadra comunque competitiva e ambiziosa, anche se un gradino sotto squadre del calibro di Manchester City e Bayern. Xavi dopo il flop al suo primo anno in Champions da tecnico, avrà fatto tesoro degli errori della stagione passata. In campo vecchie volpi che si esaltano in questi palcoscenici come Gundogan e Lewandowski. I blaugrana si presenteranno a questa edizione con un'arma in meno: il Camp Nou, demolito e in via di rifacimento. Giocare a Montjuic non è la stessa cosa.

Formazione tipo (4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Balde; Pedri, De Jong, GUNDOGAN; Raphinha, Lewandowski, Gavi. All. Xavi.

Coefficiente di difficoltà: 9/10

- - -

NAPOLI

Per molti, dopo l'esaltante fase a gironi, il Napoli era diventato fra i grandi favoriti della vittoria della Champions 2022/23. Ironia del destino un'italiana ha messo fine alla sua corsa. Questa volta le aspettative saranno maggiori, in compenso la vittoria della Serie A regala ai partenopei lo status di testa di serie e un sorteggio potenzialmente più semplice. Squadra sostanzialmente invariata, ad eccezione della cessione di Kim e che gioca a memoria. Il Napoli avrà il dovere questa volta di arrivare almeno tra le prime 8.

Formazione tipo (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. RUDI GARCIA.

- - -

BAYERN MONACO

Sei volte campioni d'Europa, l'ultima nel 2020. Da allora tre eliminazioni ai quarti di finale: inaccettabile per una delle grandi favorite. Il Bayern si presenta ai nastri di partenza con una rivoluzione a livello dirigenziale e con mirati e importanti innesti, su tutti il centravanti: dopo il flop Mané è arrivato finalmente un numero 9 degno dell'eredità lasciata da Lewandowski. Harry Kane si è presentato in Bundesliga con 3 reti in 2 partite ed il grande rinforzo estivo. Riuscirà a sfatare la maledizione dei zero trofei vinti? Impressionante il cammino della squadra nella fase a gironi: le ultime due stagioni sono terminate a punteggio pieno e l'ultima squadra a fermare i bavaresi è stata l'Altético Madrid.

Formazione tipo (4-2-3-1): Ulreich; Mazraoui, KIM MIN-JAE, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Musiala, Coman; KANE. All. Thomas Tuchel.

Coefficiente di difficoltà: 10/10

- - -

PARIS SAINT-GERMAIN

Da qualche anno favorito d'obbligo, per le faraoniche campagne acquisti ma nonostante ciò la Champions del Paris Saint-Germain è un flop. Non è bastato l'acquisto record di Neymar e l'avergli affiancato Mbappé. Non è bastato nemmeno Messi, anzi: nelle ultime due stagioni sono arrivate due clamorose eliminazioni agli ottavi di finale. E più si va avanti e più le pressioni aumentano. Resta comunque una squadra da evitare assolutamente, almeno ai gironi.

Formazione tipo (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, SKRINIAR, Marquinhos, LUCAS HERNANDEZ; Fabian Ruiz, UGARTE, Zaire-Emery, ASENSIO, Mbappe, DEMBELE. All. LUIS ENRIQUE.

Coefficiente di difficoltà: 10/10

- - -

BENFICA

Tra le rivelazioni della passata Champions League, il Benfica si ripresenta ai nastri di partenza col vantaggio di partire come testa di serie. Per le italiane sarebbe sicuramente una chiamata più morbida rispetto a Paris Saint-Germain, Manchester City e Bayern. Da due anni le aquile arrivano tra le migliori 8 e in questa stagione si possono avvalere del grande ritorno di Angel di Maria. Il dubbio davanti: Cabral è all'altezza del palcoscenico Champions? Per l'ex Fiorentina il compito di non dover far rimpiangere Gonçalo Ramos.

Formazione tipo (4-2-3-1): TRUBIN; Bah, Antonio Silva, Otamendi, JURASEK; Florentino, KOKCU; DI MARIA, Rafa, Joao Mario; CABRAL. All. Roger Schmidt.

Coefficiente di difficoltà: 8/10

- - -

FEYENOORD

Campioni d'Olanda, sei anni dopo e protagonisti nelle ultime due stagioni di ottime campagne europee. Finalisti di Conference nel 2021, sono stati fermati ai quarti di finale di Europa League della passata stagione, sempre per mano della Roma. Come ogni squadra olandese, i migliori pezzi sono andati via. Il vero fuoriclasse del Feyenoord è il tecnico Arne Slot, che nel frattempo ha resistito alle sirene della Premier League. Occhio al messicano Gimenez in attacco, mentre l'ex viola Hancko ha fatto grandi progressi dalla sua esperienza in Italia. Ambiente caldo, ma nel complesso squadra più abbordabile tra le teste di serie:

Formazione tipo (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, ZERROUKI, LINGR; STENGS, Gimenez, IVANUSEC. All. Arne Slot.

Coefficiente di difficoltà: 7/10