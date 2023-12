Sorteggio Europa League, Gazzetta: "Milan e Roma: occhio agli amici"

"Sorteggio Europa League: Milan e Roma, occhio agli amici" scrive La Gazzetta dello Sport. L’Atalanta evita il playoff e conoscerà la rivale il 23 febbraio, quando sarà testa di serie. Le altre due italiane, Milan (sceso dalla Champions) e Roma (seconda in Europa League), oggi non si potranno scontrare anche se appartengono a urne diverse. Il quadro delle rivali per Milan e Roma è pieno di ostacoli nonostante l'assenza del Siviglia che ha vinto 6 trofei dal 2006 in avanti. Di Maria (Benfica) e Icardi (Galatasaray) sulla via di Mou, Gattuso (Marsiglia).