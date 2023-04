Sosa: "Potrebbero esserci contraccolpi psicologici dopo lo 0-4. Milan totalmente superiore"

Roberto Sosa , ex attaccante del Napoli, ha parlato a SportMediaset della sconfitta degli azzurri contro il Milan: "Possono esserci dei contraccolpi psicologici. Il Milan si potrebbe rilassare, il Napoli potrebbe avere paura. Tra i due scelgo la paura perché a volte ti fa stare più attento e più sveglio. Chiaramente per la doppia sfida di Champions vedo ancora favorito il Napoli perché ha dimostrato in campionato una grande personalità e un grande gioco, ma il Milan ha la sua storia. Di sicuro sarà una bellissima partita".

Simeone non ha sostituito degnamente Osimhen?

"Osimhen è il miglior attaccante in Italia e anche il top 5 dei campionati europei. Pensare che Simeone non sia stato all'altezza non mi sembra giusto perché è stato il Milan totalmente superiore".