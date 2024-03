Sospiro di sollievo per Romero: gli esami escludono la frattura della mascella

Sospiro di sollievo per Luka Romero dopo la paura della serata di ieri. L'argentino, attualmente all'Almeria, nel corso della partita contro il Celta Vigo è stato costretto a uscire in barella e con il collarino per un fortuito scontro di gioco.

Il giocatore è stato trasferito a Vigo per accertamenti e dalla TAC eseguita non sono state riscontrate fratture, cosa che ha fatto tirare un sospiro di sollievo dopo che la dinamica dell'incidente faceva temere qualcosa di serio alla mandibola. Romero ha lasciato già l'ospedale nelle prime ore della mattina e potrebbe persino essere disponibile sin dal prossimo incontro contro il Siviglia.

19 anni, Romero si è trasferito all'Almeria lo scorso 22 gennaio in prestito secco. Con la maglia degli iberici ha raccolto quattro presenze, segnando due reti.