Soste campionato: saranno 4 in totale di cui tre tra settembre, ottobre e novembre

Dopo aver fissato i paletti relativi agli orari delle partite della Serie A 2024/25, la Lega Serie A ha annunciato anche le date in cui il campionato si fermerà, oltre che l'inizio e la fine. Di seguito le date delle soste per le nazionali.

Domenica 08/09/2024 (per impegni gare Nazionali)

Domenica 13/10/2024 (per impegni gare Nazionali)

Domenica 17/11/2024 (per impegni gare Nazionali)

Domenica 23/03/2025 (per impegni gare Nazionali)