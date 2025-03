Sottil dopo il successo di Lecce: "Non molliamo mai, continuiamo a spingere"

Riccardo Sottil, entrato in campo al 75' al posto di Kyle Walker e impiegato da terzino destro da Sergio Conceiçao nel finale del match contro il Lecce, ha pubblicato questo messaggio su Instagram per festeggiare la vittoria in rimonta del Milan sul campo della formazione pugliese dell'ex tecnico rossonero Marco Giampaolo: "Non molliamo mai, continuiamo a spingere".

Intervistato nel post-partita da Milan TV, Sottil ha dichiarato: "Non è il ruolo che ricopro sempre e quando entri in posizioni in campo che non sono tue devi avere un livello di attenzione alto. Il risultato del primo tempo era bugiardo, perché avevamo avuto un sacco di occasioni per andare in vantaggio, con due gol annullati. Penso che a questa squadra non manchi niente perché il livello tecnico e fisico sia altissimo. Sono momenti che nel corso della stagione ci sono ed esistono, ma credo che con la reazione e le vittorie che fai come stasera ottieni lo slancio per cercare di svoltare tutte le partite".