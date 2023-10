Southgate avvisa gli azzurri: "Vogliamo vincere"

(ANSA) - LONDRA, 16 OTT - "Vogliamo vincere e giocare bene, ma se ci troveremo all'87esimo in parità, non ci lanceremo all'assalto". Consapevole di avere a disposizione due risultati a favore, il ct inglese Gareth Southgate appare fiducioso alla vigilia della sfida contro l'Italia. D'altronde anche un pareggio contro gli Azzurri basterebbe per ipotecare il primo posto nel gruppo C per le qualificazioni a Euro 2024. "Il nostro obiettivo è qualificarci alla fase finale dell'Europeo - le parole di Southgate -. I nostri risultati precedenti nel girone ci hanno messo in una posizione di forza.

L'Italia? L'abbiamo affrontato l'Italia già altre tre volte. Non vediamo l'ora che si giochi, perché sarà un'altra partita di alto livello, davanti a Wembley tutto esaurito. Sono queste le partite che tutti vogliono giocare". (ANSA).