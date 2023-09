Sozza arbitra il derby: sarà solo la terza direzione con i rossoneri

L'AIA ha comunicato le designazioni per la quarta giornata di campionato. Il derby di Milano tra Inter e Milan è stato assegnato a un arbitro lombardo, Simone Sozza della sezione di Seregno. Sarà solo la terza direzione con i rossoneri, infatti sono appena due i precedenti. La prima volta, nella stagione 2021-2022 in Coppa Italia, quando il Milan sconfisse la Lazio per 4-0 ai quarti di finale. La seconda nello scorso campionato: Milan-Fiorentina di Serie A, partita vinta 2-1 in extremis dalla squadra di Pioli.