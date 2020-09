Spadafora: "Alla fine di settembre avremo elementi per valutare riapertura stadi"

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, intervenuto a Rai Sport, ha parlato così della riapertura degli stadi: "Non vedo l’ora che riaprano i palazzetti così come gli stadi, una qualunque disciplina vissuta con i tifosi è tutta un’altra cosa. Già la ripartenza delle scuole sarà un test importante e dipenderà tutto da noi. Alla fine del mese di settembre ci saranno tutti gli elementi per valutare la riapertura“.