Spadafora, non trascurerò tema razzismo

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Ne ho già parlato con la ministra Lamorgese e con lo stesso presidente della Federcalcio Gravina. C'è un investimento importante della Figc su nuovi strumenti tecnologici, purtroppo è stata rallentata la sperimentazione perché ci sono protocolli su sicurezza e privacy che vanno condivisi con il ministero dell'Interno". Così il ministro delle politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, riferendosi alla lotta al razzismo nello sport e in particolare negli stadi di calcio. "Anche questo è un tema che non solo non trascurerò ma sarà fondamentale e prioritario di tutto il mio mandato", ha aggiunto.