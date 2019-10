(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "I sindaci hanno espresso la volontà di incontrarmi, devono avere pazienza qualche settimana per evidenti scadenze come la legge stabilità. Ma nel mese di novembre farò due incontri dedicati ai due temi, stadio della Roma e di Milano". Lo ha affermato il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora.