Spagna, l'Atletico Madrid costretto al pari dall'Almeria: doppietta di Luka Romero

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Privo di Antoine Griezmann, infortunato, l'Atletico Madrid è stato costretto al pareggio (2-2) in casa dell'Almeria, ultimo in classifica della Liga. La squadra di Diego Simeone resta quarta con 52 punti, a -10 dal Real Madrid. Due volte in vantaggio, i Colchoneros non sono riusciti a portare via la vittoria. Avanti al 2' grazie ad un gol di Correa, gli uomini di Simeone si sono fatti sorprendere da una coraggiosa squadra andalusa, che si è ripetuta due volte nel match grazie ad una doppietta del giovane argentino Luka Romero, 19 anni. Rodrigo de Paul era riuscito a riportare in vantaggio l'Athletico. (ANSA).