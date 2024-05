Spagna, Laporta non è più indagato nel 'caso Negreira'

vedi letture

(ANSA) - MADRID, 31 MAG - Il Tribunale provinciale di Barcellona ha decretato l'esclusione dell'attuale presidente dell'Fc Barcellona, Joan Laporta, dal cosiddetto 'caso Negreira', inchiesta sul presunto pagamento di tangenti da parte del club catalano all'ex vicepresidente del Comitato tecnico degli arbitri spagnoli (Cta), José María Enríquez Negreira. Lo si apprende da fonti giuridiche. Laporta era stato coinvolto nel caso, che si riferisce al periodo 2001-2018, in quanto presidente del Barça già dal 2003 al 2010. Il giudice istruttore ne aveva disposto l'iscrizione sul registro degli indagati con le accuse di corruzione, infedeltà patrimoniale e falso. Già esclusa in un primo momento la prima di queste accuse, ora i magistrati hanno revocato la condizione di indagato nei confronti di Laporta anche per gli altri reati ipotizzati, in quanto estinti per prescrizione.

La stessa decisione, aggiunge il Tribunale provinciale di Barcellona, vale per i dirigenti del club che avevano lavorato con Laporta durante il suo primo mandato. Per il Barça, la risoluzione resa nota oggi "si basa su criteri rigorosi e ben argomentati", secondo una nota citata da media iberici. Il club catalano si ribadisce convinto che la propria "assoluta innocenza" nel caso verrà alla luce. (ANSA).