Spagna: Modric rifiuta rinnovo col Real

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Il mercato si avvicina e si ricomincia a parlare di Luka Modric come possibile rinforzo dell'Inter. A questo contribuisce la notizia pubblicata sul quotidiano madrileno As, secondo cui il centrocampista croato, Pallone d'Oro 2018, avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo da parte del Real Madrid. Di contro, sempre secondo quanto pubblicato dal giornale spagnolo, c'è sul tavolo l'offerta dell'Inter: un contratto biennale da 10 milioni netti a stagione, quindi il trasferimento in Cina per chiudere la carriera. Il Real Madrid, dunque, sarebbe costretto a cedere Modric nell'estate dell'anno prossimo, per non perderlo a parametro zero, dal momento che il contratto del croato scadrà nel 2020.