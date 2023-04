Spalletti a Infinity: "Complimenti a loro. Solo quelli del Milan non hanno contestato l'arbitro dell'andata"

Luciano Spalletti , tecnico del Napoli, si è così espresso a Mediaset Infinity nel post Napoli-Milan: "Facciamo i complimenti al Milan per la qualificazione. Hanno giocato due partite capitalizzando il massimo ed è sintomo di squadra matura, di calciatori che sanno scegliere i momenti in cui pigiare sull'acceleratore o il momento in cui difendere. Poi però voglio farli anche i miei: abbiamo condotto una Champions di altissimo livello, pagando un po' di ingenuità, di inesperienza nei momenti della partita; alcuni dopo le nazionali avevano il fiato un po' corto. Abbiamo fatto bene l'andata a Milano e l'abbiamo fatta anche questa sera. Il gol loro si poteva evitare perché eravamo in possesso palla: non siamo stati bravi dentro l'area di rigore a fare quello che hanno fatto loro. Le nazionali ci hanno tolto qualcosa, perché prima eravamo in condizione ottima mentale e fisica, mentre dopo avevamo diverse defezioni".

Come ti è sembrato l'arbitraggio?

"Io non ho contestato Kovacs. Siamo stati tutti d'accordo nel contestarlo, tranne quelli che hanno la maglia del Milan. Stasera c'è un rigore netto su Lozano, non è un contatto, ma un colpo. Questo non si può non andare a veder. Però non mi attacco a niente. Rigore per loro, rigore per noi netto".