Spalletti: "A Napoli sento paura di complotto"

Fonte: ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 03 GEN - "Noi addetti ai lavori professionisti non pensiamo a alcun tipo di complotto. Però se sento spesso a Napoli questi discorsi vuol dire che il nostro sistema è migliorabile, siamo probabilmente in un momento in cui la credibilità deve essere la prima qualità". Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti commentando le paure dei napoletani su situazioni che possano frenare la corsa del Napoli da qui a fine stagione. A una domanda in conferenza stampa sulle polemiche social dopo la designazione per domani sera del milanese Simone Sozza come arbitro, Spalletti non ha risposto, dicendo "dobbiamo comportarci bene". (ANSA).