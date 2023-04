Spalletti a SportMediaset: "Dobbiamo provare ad essere più bravi dei nostri avversari che sono bravissimi”

MilanNews.it

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia della gara contro il Milan valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League: "E' una partita sicuramente molto importante per noi e per la città perchè sono tanti anni che aspettiamo di giocare partite del genere. Questo è un premio per tutti, per l’amore della città e per quello che è l’impegno dei calciatori. Domani sera dobbiamo essere tutti a disposizione e dare tutto per lei”.

Che sensazioni ha?

“Si corre il rischio di essere felici per tutta la vita per queste partite qui. La storia del Napoli dice che non ci è mai arrivato a questo punto. E’ una partita che il Napoli non ha mai giocato nella sua storia e si rischia di essere più felici del dovuto. Saremo a disposizione di questa felicità”.

Che interpretazione si aspetta della partita?