Spalletti: "Abbiamo un'occasione irripetibile"

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - "Siamo stati bravi a gestire la partita dal punto di vista mentale, dopo essere andati in vantaggio l'abbiamo controllata alla perfezione. Di Lorenzo fondamentale, bravissimo anche Meret che ha fatto un intervento super. Lo scudetto? Sappiamo di avere un'occasione irripetibile e non dobbiamo disperdere le nostre possibilità, rimanendo sempre umili". Luciano Spalletti guarda la classifica e vede il suo Napoli chiudere il girone d'andata a quota 50, con un bel margine sulle inseguitrici: il successo sulla Salernitana allunga il vantaggio e il tecnico del Napoli non si nasconde. "Nella ripresa abbiamo fatto benissimo quello che dovevamo fare e abbiamo controllato tutto con equilibrio". Elogi per Di Lorenzo, che ha sbloccato il risultato: "E' fondamentale per noi - sottolinea Spalletti - la fascia da capitano se la meritava". Applausi anche per Alex Meret, protagonista di una parata nel finale: "Sul 2-0 ha fatto un intervento straordinario dopo essere stato più di un'ora fermo sotto la pioggia, perché è stato pochissimo impegnato". La corsa allo scudetto non è più solo un sogno: "Non disperdiamo le possibilità che abbiamo, provando a giocare sempre il nostro calcio rimanendo umili e facendo le cose in maniera professionale". (ANSA).