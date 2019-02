Spalletti, bravo Lautaro.Icardi? Vedremo

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Luciano Spalletti si coccola Lautaro Martinez, che ha risolto la partita contro il Rapid Vienna. "In questa vittoria c'è molto Lautaro. Sul gol ha riconquistato palla e tirato il rigore. Bisogna dirgli bravo. Aveva anche una responsabilità importante. Lui si trova bene in quel ruolo e ha fatto salire la squadra. Sa fare un po' di tutto. Ora c'è da vedere se riuscirà a essere così forte dentro l'area come Icardi. Mauro è un rapace ma Lautaro con palla addosso fa meglio". Il tecnico nelle prossime ore rivedrà Icardi e bisognerà ricucire lo strappo culminato con il forfait dell'ex capitano. "Io farò come sempre, poi se c'è da discutere qualcosa a livello personale vedremo cosa verrà fuori. Lui sarà professionale". Poi analizza la partita, non entusiasmante: "Erano importanti prestazione e risultato. Abbiamo trovato una squadra che sta bene in campo e ha gamba. Non siamo riusciti a trovare le imbucate sulla trequarti. Una prestazione non brillante per la qualità e la velocità nel costruire le trame".