Spalletti: "Cerco la felicità, e va urlata con la maglia azzurra"

(ANSA) - ROMA, 02 SET - ''Ringrazio tutti, sono stati giorni molto intensi, in questa università del calcio ho imparato tanto e ci sono stato tanto, ma essere qui come ct della nazionale è veramente una emozione incredibile, un sogno che parte da lontano. Cosa cerco? La felicità. Ma non riesco ad essere felice se le persone accanto a me non lo sono". Così Luciano Spalletti nella sua prima uscita da ct della Nazionale.

"Come è stato a Napoli. Ed è una cosa che vorrò chiarire subito con i giocatori che vengono in Nazionale - ha aggiunto il tecnico toscano -, essere felici con questa maglia. Dobbiamo urlare la nostra felicità con questa maglia indossata che è importantissima e ha una grande storia''. (ANSA).