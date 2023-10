Spalletti: "Ct a Wembley un sogno, superiamo i nostri limiti"

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - "Essere ct a Wembley è un sogno, ma quella di domani è la partita in cui vogliamo superare i nostri limiti". Così Luciano Spalletti, intervistato da Sky Sport, alla vigilia di Inghilterra-Italia delle qualificazioni europee. "In queste circostanze dobbiamo pensare di superare i nostri limiti, e ti senti felice di farlo - aggiunge il ct azzurro -. Wembley è stato anche l'abbraccio di una vittoria importantissima, che rimarrà nella storia della nazionale italiana, ed è dove noi dobbiamo a andare a prenderci qualcosa di indelebile come l'abbraccio tra Mancini e Vialli". (ANSA).