Spalletti: "Donnarumma titolare, ma talento va curato"

(ANSA) - MILANO, 11 SET - "Donnarumma sarà titolare". Luciano Spalletti spiega che domani a San Siro tra i pali ci sarà il portiere del Psg, criticato dopo il gol incassato in Macedonia. "Il ruolo del portiere paga sempre carissimo. Poi a lui non viene perdonata un'altra cosa: di essere un ragazzo prodigio. Noi tutti, per emergere, abbiamo dovuto sudare. E quando qualcuno brucia le tappe, viene aspettato al varco. È tutto abbastanza normale che possano venire errori, se di errori vogliamo parlare. Ma bisogna avere rispetto per il talento, quando ti viene donato, e curarlo con professionalità. Altrimenti diventa presunzione". (ANSA).