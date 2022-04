Spalletti e i giovani: "È difficile farli crescere e competere con Milan, Inter e Juve"

MilanNews.it

Luciano Spalletti e i giovani da lanciare in prima squadra. Anche di questo ha parlato l'allenatore del Napoli nel corso del suo confronto con gli studenti dell'Università Federico II: "Il mio pensiero è facile: i giovani per me sono il futuro, in tutti i campi. Riuscire a produrre calciatori dal settore giovanile diventa fondamentale per avere risorse aggiuntive. Se si fa giocare molti giovani senza esperienza, però, avere obiettivi di grande livello diventa difficile, soprattutto contro Milan, Inter, Juventus e altre… È diventato difficile far crescere i giovani e fare risultati importanti. Zanoli, ad esempio, non ha mai giocato perché c’è un calciatore che è il migliore nel suo ruolo, che si aggiorna continuamente: Di Lorenzo ha sempre gli occhi rivolti al futuro, ma da parte mia ci sarà sempre apertura totale ai giovani".