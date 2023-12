Spalletti: "Europei? Nessuno sarà mai felice di giocare contro l'Italia"

(ANSA) - MILANO, 04 DIC - "Vedendo il girone potevano essere partite da quarti di finale però poi tanto tutti i nodi vengono al pettine. Dobbiamo fare l'Italia, siamo l'Italia per cui sono partite che dobbiamo giocare". Lo ha detto il ct dell'Italia Luciano Spalletti, intervenuto a margine del Gran Galà del Calcio AIC. "Nessuno sarà mai felice di giocare contro l'Italia. Se la guardiamo dagli occhi delle altre trovare l'Italia come avversaria di quarta fascia non può essere qualcosa che le rende felici.

Noi dobbiamo andare a far vedere che livello di squadra e che livello di calcio possiamo esibire - ha aggiunto -. Che Italia ho visto? Un Italia che completa quello di buono che ha fatto vedere in queste partite perché per 60-70 minuti siamo stati un'ottima squadra in tutte le partite, ma poi bisogna andare avanti. Quando vai sul ring l'incontro non si decide al primo colpo, bisogna far vedere quelle che sono le nostre qualità migliori e mantenerle per 100 minuti". (ANSA).