Spalletti: Icardi? Va chiesto a Marotta

(ANSA) - MILANO, 9 MAR - "Non sono stato molto aggiornato su quanto successo ieri, ma chi meglio di Marotta sa portare avanti questa situazione. Lui sa i fatti e sa cosa deve essere chiarito, va chiesto a lui". L'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, commenta così la situazione relativa a Mauro Icardi. "Dall'alto della sua esperienza tutelerà tutte le parti. Man mano che scorrono le partite ho sempre meno tempo e va usato per l'attenzione da mettere in campo. Dicono che tratto Icardi come Totti? Io non tratto, io utilizzo la mia professionalità in base al mio ruolo, cercando di fare il meglio dell'Inter".