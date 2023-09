Spalletti: "Italia grande storia, va sanata qualche ferita"

(ANSA) - ROMA, 08 SET - "Abbiamo una storia importantissima alle spalle, dobbiamo rimetterle a posto qualche ferita". Luciano Spalletti si dice fiducioso in vista dell'esordio della sua Italia domani contro la Macedonia del nord, gara per le qualificazioni agli europei 2024. "Sono stato felicissimo di vedere i ragazzi in campo questa settimana - ha detto il ct a Sky Sport -, felice della mia squadra e altrettanto fiducioso di come la vedrò in campo. Bisogna riuscire a far emozionare, far nascere amore oltre a risultati in campo". (ANSA).