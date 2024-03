Spalletti: "La Nazionale è come quando prendi la sbandata a 20 anni per la prima fidanzata della tua vita"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "Vestire la maglia è come quando prendi la sbandata a 20 anni per la prima fidanzata della tua vita. Sei innamorato perso, sei sottoposto a obbedire a tutto quanto ti viene chiesto per l'amore che hai per questa maglia". Luciano Spalletti, dopo l'amichevole con il Venezuela, torna a parlare dell'amore per la Nazionale e di cosa si attende dai suoi giocatori. Il tecnico azzurro che ha anche voluto ringraziare i tanti tifosi italiani presenti allo stadio.

"Ci hanno accolto con un affetto incredibile -spiega - Credo di aver fatto una scelta giusta nel venire qui per contraccambiare questo affetto. Dà orgoglio vedere che la maglietta azzurra ha tanto seguito in ogni parte del mondo". (ANSA).