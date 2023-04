Spalletti: "Milan? Mostrato qualità in quella bolgia. Al ritorno faremo prestazione di livello"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Nel finale di Milan-Napoli, nonostante l'inferiorità numerica, gli azzurri sembravano star meglio dei rossoneri? È questa una delle domande poste a Luciano Spalletti in conferenza stampa: "Sì, in 10, dentro la bolgia dello stadio, sotto nel punteggio, si sono viste molte qualità della nostra squadra ed in generale la prova ci fa ben sperare. Ci mancheranno due giocatori di qualità, ma la squadra la conosco e farà una prestazione di livello. Fatti i dovuti calcoli siamo convinti di giocarci le nostre possibilità".