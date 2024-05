Spalletti: "Motta gioca un calcio in cui tutti sanno fare un po' tutto e si crea quella disponibilità ad essere più belli"

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Una delle squadre che esprime il miglior calcio è il Bologna. Che gioca un calcio in cui tutti sanno fare un po' tutto e si crea quella disponibilità ad essere più belli e di conseguenza a piacere di più a tutti quelli che amano questo sport". Così Luciano Spalletti, a margine del World Meeting on Human Fraternity al Salone d'Onore del Coni, esalta la squadra di Thiago Motta. Poi, sullo stato del calcio italiano, Spalletti sottolinea come "siamo in quasi tutte le finali europee, ormai siamo arrivati lì, è quello il nostro livello di forza", conclude. (ANSA).