Spalletti: "Paura per Euro'24? A Wembley ho visto sprazzi di luce"

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - ''Se provo paura pensando più alla gara con Macedonia del Nord o a quella con l'Ucraina? La paura ce l'abbiamo sempre al fianco, ci camminiamo sempre insieme, bisogna conviverci ma è un'emozione come tante. E ora andiamo a tentare a vincere la prima partita anche perché riuscirci ci darebbe un vantaggio per la seconda''. E' quanto ha dichiarato Luciano Spalletti, intervenuto oggi a Coverciano dove gli azzurri hanno iniziato a preparare gli ultimi due impegni decisivi per ottenere il pass per l'Europeo 2024.''Bisogna continuare sulla strada intrapresa - ha aggiunto il ct azzurro - Contro l'Inghilterra nell'ultima partita, nonostante la sconfitta per 3-1, ho visto molti fasci di luce, non mi sono trovato in un buio intenso. E per preparare questi 180 minuti che valgono la qualificazione lavoreremo sia sul fisico sia sulla testa''.

I dubbi ad ora sono legati sulle condizioni di Cambiaso (caviglia gonfia), Cristante (affaticamento muscolare) mentre Jorginho, per la prima volta convocato da Spalletti sotto la sua gestione, si è presentato per primo a Coverciano (''Segnale di quanto ci tenesse, come già mi aveva detto per telefono'') con alcuni punti di sutura sulla testa dopo uno scontro di gioco nell'ultimo match con l'Arsenal. ''Cercheremo di non farlo saltare nei corner'' ha sorriso il ct. (ANSA).