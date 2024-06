Spalletti perde Dimarco per la Croazia: botta contro la Spagna, oggi non s'è allenato

Federico Dimarco quasi certamente assente per Croazia-Italia, sfida che andrà in scena lunedì sera a Lipsia. Il terzino dell'Inter che ha preso una botta giovedì sera contro la Spagna quest'oggi non s'è allenatore e a questo punto - a due giorni dalla sfida contro i ragazzi di Dalic - è da considerarsi non a disposizione per l'ultima e decisiva sfida del gruppo C.