Spalletti: "Prima si convocavano giocatori di Juve-Milan-Inter, ora Atalanta, Sassuolo e Genoa"

vedi letture

Luciano Spalletti, insignito quest'oggi della Panchina d'Oro per il 2023, ha parlato anche di Inter-Juventus in programma domenica alle 20.45. "Mi aspetto una partita di quelle belle, un cambiamento - se lo posso dire - quando ho iniziato a fare questo mestiere c'erano situazioni e partite che mi creavano timore, apprensione, avevo quasi paura di affrontarle. Pensavo a come tutelarmi, come difendermi, compattarmi verso qualcuno che ti deve aggredire. La partita che fa sangue è quella bella da doversi giocare, avendo il coraggio di ribaltare tutti i pensieri che ti vengono. La gara che poi abbiamo sbagliato era quella con l'Inghilterra, non ho cercato di consumarla aspettando quelle successive per poterci qualificare. Poi l'abbiamo persa, ma i giocatori hanno avuto atteggiamento molto giusto e corretto, da quella prova abbiamo argomenti per fare bene".

"Per me il campionato italiano riceve da qualsiasi partite. Se uno vuole prendere le storie belle nel calcio, nel campionato, ce ne sono moltissime prendendo momenti delle partite e portare un contributo di crescita. In questo siamo perfetti, poi ci sono altre storie dove vogliamo rimanere quelli, cioè le sconfitte le viviamo come fossero la fine del mondo. Prima si poteva andare a prendere la maggior parte delle convocazioni da tre squadre sole, cioè Juventus-Milan-Inter che portavano il blocco squadra, ora prendiamo giocatori dall'Atalanta, dal Sassuolo e dal Genoa. Tutte le cose che propongono le partite sono un contributo importante".