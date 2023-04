Spalletti su Raspadori: "Si valuterà domattina per capire chi giocherà punta"

MilanNews.it

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, per lo storico quarto di finale di Champions League:

Come sta Raspadori?

"Ha fatto solo oggi come allenamento, non profondissimo. Si valuterà domattina per fargli fare ulteriori prove e poi sceglieremo chi giocherà in quella posizione".