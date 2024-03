Spalletti sul caso Acerbi: "Lui mi ha detto che non c'è stato razzismo, ma bisogna stare attenti ai nostri comportamenti"

vedi letture

L'attuale CT dell'Italia, Luciano Spalletti è intervenuto così in conferenza stampa prima della partenza degli azzurri per le due amichevoli con Venezuela ed Ecuador. Tra i tanti tempi affrontati, è stato doveroso lasciare un commento in merito alla vicenda che ha visto Francesco Acerbi essere stato accusato di frasi razziste nei confronti di Juan Jesus, ieri sera durante Inter-Napoli.

Arrivano le parole di Spalletti: "Abbiamo fatto un comunicato che esprime il mio pensiero. Nonostante ci siano ancora cose da chiarire, la nostra responsabilità nei confronti di questo sport e della Nazionale deve portarci ad agire. Per quanto mi ha detto Acerbi non c’è stato razzismo, ma bisogna stare attenti ai nostri comportamenti, ancor di più se rappresentiamo l’Italia. La forza della squadra non cambia, ma ci dispiace dal punto di vista umano. Sentito Juan Jesus? Ci ho provato ma ha il telefono spento“.