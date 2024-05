Spalletti svela quale sarà lo slogan della Nazionale per Euro2024

(ANSA) - FIRENZE, 31 MAG - ''Ho pensato a organizzare nel migliore dei modi questo raduno, mi sento prontissimo, felicissimo, orgogliosissimo e voglioso di essere all'altezza di tutto ciò di bello che ci viene attribuito''. Così Luciano Spalletti intervenendo da Coverciano dove gli azzurri si trovano in ritiro per preparare i Campionati Europei dal 14 giugno in Germania. ''Ho tutte le cose che mi servono, la Federazione ha esaudito le mie richieste - ha evidenziato il ct - Cosa mi intriga di più dell'avventura europea? Vedere se saremo in grado di meritare ciò che ci attribuisce la gente. Sentiamo l'affetto, e questo deve darci ancora più forza. Inoltre mi intriga disputare una competizione dive andremo a confrontarci con il meglio del calcio europeo''.

Prima dell'allenamento, il primo in programma, Spalletti e tutti i giocatori convocati faranno una fotografia insieme ai 20 fra bambini e bambine che indosseranno le maglie delle 20 squadre di Serie A. ''Lo slogan sarà 'L'azzurro ci unisce sempre' - ha spiegato il ct - E' un modo per ringraziare la disponibilità ricevuta in questi mesi dai club e per mandare il segnale che l'azzurro è di tutti, ci unisce sempre nelle vittorie e nelle sconfitte. La maglia della Nazionale è unica e va sempre onorata''. (ANSA).