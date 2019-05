Spalletti, tanti meritano di restare

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - ''Giudizi sulla stagione? Bisogna aspettare il risultato della partita, tanto io sarò in conferenza anche domani sera. Ma tanti meritano di rimanere anche l'anno prossimo''. Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti rimanda tutti i giudizi sulla stagione dei nerazzurri al termine della gara di domani sera contro l'Empoli, decisiva nella corsa Champions. ''Come l'anno scorso sarà come un finale, ci sarà un carico emotivo importante ma ci siamo un po' abituati, arriviamo preparati''.