Spalletti, terzo posto da conquistare

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - ''Terzo posto? Dobbiamo ancora arrivarci. Parlare di un risultato scontato non mi trova d'accordo''. Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia della gara col Napoli. ''C'è da risalire sul pullman che porta in Champions, dobbiamo portarci i milioni di interisti che se lo meritano - ha aggiunto -. A Napoli cercheremo di vincere, anche a rischio di perderla. Non è la partita decisiva come contro la Lazio l'anno scorso, è una partita differente''.