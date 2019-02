Spalletti, Var macchina perfetta

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - "Hanno costruito in maniera corretta. Va affinata l'intesa, si deve essere abituati all'uso della Var. Se devono intervenire cinque o sei volte è giusto che lo si faccia che si vada a vedere l'episodio. La Var è importante. E' il futuro": lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti tornando sulle polemiche dopo il rigore concesso contro la Fiorentina. "E' un meccanismo perfetto da un punto di vista di macchina, poi va affinata l'intesa. Ci sono anche episodi difficili da valutare. Non ho da dare consigli. Se è un danno irreparabile come detto da Marotta? E' corretto, ha parlato lui di questo e non voglio andare a creare dei dubbi sul suo messaggio. Sono d'accordo".