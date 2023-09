Spalletti: "Voglio fare la storia dell'Italia come Pozzo, Bearzot e Lippi'

(ANSA) - FIRENZE, 02 SET - ''Vogliamo fare un calcio che ci aiuti ad allestire una Nazionale forte. Non abbiamo alibi, abbiamo una storia e Pozzo, Bearzot, Lippi ce l'hanno indicata, dobbiamo continuare a fare quella storia''. Così Luciano Spalletti nel suo primo giorno di commissario tecnico azzurro, a Coverciano. ''Da Mancini eredito una buona nazionale, ha vinto un Europeo, 37 gare di fila che è record mondiale e lui ha lanciato giovani in modo imponente, scoprendo talenti che possono esserci utili - ha proseguito Spalletti - Vero anche che dobbiamo cancellare l'amarezza di due risultati costati la partecipazione al Mondiale. Ma bisogna prendere la distanza dal pensare di far parte adesso di un calcio minore.

Per vestire questa maglia dobbiamo andare a fare battaglia ovunque''. Inevitabile un pensiero per Napoli e il Napoli: ''E' stato qualcosa di travolgente, più di quanto potessi aspettarmi. Ho ricordi bellissimi. La questione della clausola? Non mi farà retrocedere dalla decisione corretta che ho preso, ci sono delle cose da mettere a posto, stanno lavorando gli avvocati, spero prima possibile nella migliore soluzione per tutte e due le parti''. (ANSA).