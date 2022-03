Spareggi Mondiali, Ranieri avvisa l'Italia: "Non sottovalutiamo la Macedonia"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "I rischi sono quelli dell'ottimismo, pensiamo alla prima poi vediamo chi c'è nella seconda partita". In vista degli spareggi per i Mondiali in Qatar con l'Italia di fronte alla Macedonia del Nord, l'ex tecnico di Roma, Juve e Leicester Claudio Ranieri invita a non snobbare l'impegno: "non sottovalutiamo nessuna squadra - ha detto Ranieri ai microfoni di Radio Anch'io sport - è una partita da dentro fuori, il rischio alla prima è l'ottimismo". (ANSA).