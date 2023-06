Sparv, il primo calciatore scelto grazie agli algoritmi: "Milan, è la strada giusta"

MilanNews.it

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Tim Sparv, che è stato stato uno dei primi calciatori a essere scoperti tramite le statistiche, ha dichiarato: "Se si può scoprire il nuovo Mbappè solo con i dati? Non credo. Il calcio è anche sentimenti, sensazioni, umori, giornate storte e altre fortunate. Il giocatore va osservato dal vivo, ma i dati aiutano e sono fondamentali per inquadrare il contesto completo. Prendo il mio caso: in Germania non avevo siglato neanche un assist, ma spiccavo in statistiche che magari altri club avevano sottovalutato. O forse neanche considerato. I dati aiutano a valutare cosa ti serve, magari in una fase preliminare, com’è stato con me. Oggi studio da allenatore e mi chiedo spesso: di cosa ho bisogno? Quanti giocatori sono in grado di fare quello che cerco? Faccio un esempio: mi serve un esterno che dribbla? Analizzo quante volte salta l’uomo, quante va sul fondo, quante si accentra, quanto calcia in porta, expected goals.

Poi lo vado a vedere. Così ho il quadro completo. Non c’è una scienza esatta, ma ciò che è certo è che ormai bisogna avvalersi dei dati. Adattarsi ai tempi e cambiare approccio, mentalità. Il Milan, ad esempio, sta adottando la giusta strategia. Sono convinto che RedBird sia la proprietà ideale per valorizzare la storia di questo club".