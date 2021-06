Spauracchio per l'Italia, obiettivo Milan: Kalajdzic, gigante austriaco che piace ai rossoneri

Ci ha fatto tremare, ma tutto è bene quel che finisce bene. Sasa Kalajdzic, lungagnone austriaco classe ’97, è l’autore del gol del 2-1 nei supplementari di Italia-Austria, che per qualche minuto ha tenuto in bilico il passaggio ai quarti di finale di Euro 2020. Archiviata la pratica, il suo nome può tornare d’attualità per la Serie A, alla voce mercato: sondato in passato dalla Roma, è infatti uno dei nomi che il Milan sta valutando per rinforzare il proprio attacco. Ventiquattro anni tra una settimana, Kalajdzic è un centravanti di quasi due metri, che al fisico statuario, per il quale è stato inevitabilmente paragonato a giocatori come Crouch o Koller, abbina una buona qualità tecnica. Facilitata dal fatto di non essere sempre e solo stato un centravanti: nato a Vienna, cresciuto nel Donaufeld e nel First, si è imposto in patria con la maglia dell’Admira/Wacker come boa offensiva, ma a livello giovanile è stato spesso impiegato anche come fantasista. Approdato allo Stoccarda per due milioni di euro nel 2019, è partito a scoppio ritardato, complice un grave infortunio al ginocchio nelle prime settimane con i tedeschi. L’ultima stagione, da incorniciare: 16 gol e 5 assist in 33 partite di Bundesliga. Numeri che spingono in alto la sua valutazione: la richiesta del club per farlo partire, al momento, è di circa 25 milioni.