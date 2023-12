Spauracchio Sassuolo a San Siro: gli ultimi quattro precedenti sono da incubo

Il Milan sabato alle 18 ritrova il campionato e sfiderà il Sassuolo nell'ultima gara del suo 2023, nonchè penultima giornata del girone di andata di Serie A. Le sfide contro i neroverdi, storicamente, non sono mai state una passeggiata per il Diavolo che spesso si è dovuto leccare ampie ferite ma che, in altre occasioni, ha potuto anche gioire immensamente (vedi lo Scudetto 2022 vinto proprio a Reggio Emilia). Soprattutto a San Siro, quando arriva il Sassuolo c'è da preoccuparsi.

I precedenti in casa del Milan, infatti, parlano chiarissimo. Nelle ultime tre stagioni, negli ultimi tre scontri a San Siro tra Milan e Sassuolo hanno sempre vinto gli ospiti. Nel quartultimo incontro alla Scala del Calcio invece il Milan non era andato oltre lo 0-0. Dunque il Milan non vince in casa con il Sassuolo dal marzo 2019: una vittoria per 1-0 grazie a un'autorete di Lirola. Era il Milan di Gattuso. Il Sassuolo è una vera e propria bestia nera e va debellata.